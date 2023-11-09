AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş: Türkeli'nin Altyapısı Değişiyor

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, " Türkeli'nin her bir tarafı adeta şantiyeye dönüşmüş durumda. Altyapı projeleriyle 60 yıllık geçmişi olan altyapımızı komple değiştiriyoruz" dedi.

Milletvekili Nazım Maviş, ilçede devam eden yatırımları yerinde inceledi. Yapılan incelemenin ardından ilçede devam eden yatırımları değerlendiren Milletvekili Maviş, Türkeli'ye gelecek 60 yılını kurtaracak kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu altyapı çalışmalarını inşa edildiğini söyledi. Maviş, ilçede sürdürülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Gerçekten şunu ifade etmek isterim ki Türkeli'nin her bir tarafı adeta şantiyeye dönüşmüş durumda. Altyapı projeleriyle 60 yıllık geçmişi olan altyapımızı komple değiştiriyoruz. Böylelikle kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarımızın tamamı şehir içerisinde ve bunların şebekelerinin tamamı yenileniyor. Çalışmalar tamamlandığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ve İller Bankamızın aracılığıyla Türkeli belediyemize yüzde 50'sini hibe ettiği SUKAP projesi ile Türkeli'nin çok önemli bir sorunu olan altyapı sorunu bütünüyle çözülmüş ve böylelikle de bir daha kalıcı bir şekilde altyapı ile ilgili bir problem yaşamamış olacağız. Öte yandan İlçe Halk Eğitim Merkezi inşaatımızı gezdik. İnşallah Türkeli'deki kursiyelerimiz için çok güzel bir halk eğitim merkezi tamamlandığında Türkeli'de kurs alan kadınlarımızın çok rahatlıkla kurslarını alabilecekleri bir halk eğitim merkezi binası kazandırılmış olacak. Hükümet Konağı inşaatımız da 2024 yılının en geç Mayıs ayı gibi faaliyete başlamış olacak. Adliye, Hükümet Konağı ve otopark alanları hepsi bir arada vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Bunlar kadar önemli bir başka çalışma daha çok kısa süre önce Türkeli'de başladı. Geçtiğimiz yıllarda ağır kış şartlarında Türkeli'miz ne yazık ki elektrik kesintileri ile karşı karşıya kalıyordu. Çünkü Türkeli'mize enerji aldığımız trafo merkezlerimiz Çatalzeytin ve Ayancık'taydı. Artık trafo merkezimiz Türkeli'de yapılıyor. Türkeli'nin enerjisini verecek ve Türkeli'yi besleyecek olan trafo merkezi Türkeli'de yapılıyor. İhalesi yapılıp, yer teslimi yapılmıştı. Müteahhidimiz çalışmalarına başladı. İnşallah Türkeli bağımsız bir trafo merkezine kavuşacak. Bir taraftan DSİ, bir taraftan Karayolları çalışmalarını sürdürüyorlar" diye konuştu. - SİNOP