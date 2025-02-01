İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem

Bir bölgemiz beşik gibi! 8 saatte 7 deprem meydana geldi
Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

Akıma kapılan işçinin dudaklarından dökülen cümle kahretti

AK Parti Sinop il kadın kolları 7. Olağan Kongresi

AK Parti Sinop il kadın kolları 7. Olağan Kongresi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sinop İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleşti.

Ak Parti Sinop İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleşti.

Sinop Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti Sinop İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yoğun bir katılımla yapıldı. Kongreye AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kongrede, tek aday olarak gösterilen mevcut Başkan Remziye Eda Özvin, yapılan seçimle bir kez daha başkan seçildi. Kongrede konuşan Başkan Remziye Eda Özvin, "5 yıldır canla başla sürdürdüğüm, başkanlarımın ve vekilimin destekleri ile devam etmekte olduğum bu kutsal görevi, inandığım dava uğrunda Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde görev yapmaktan onur ve gurur duymaktayım. Bugün hem minnet hem dert hem heyecan hem de mutluluk duygularını aynı anda yaşıyorum. Minnettarım çünkü bu yolda yalnız değilim, arkamda güçlü ve köklü bir teşkilat var. Öyle bir teşkilat var ki her gittiğim ilçe de kendi derdi gibi dertlenen başkanlarım var. Öyle bir teşkilat ki kadın başına ne yapabilirsin diyenlere inat sadece Allah'ın rızası için tek tek kapıları çalıp bu davayı anlatan kadınlarımız var. Çünkü arkamda siz varsınız, AK kadınlarımız var ve tüm teşkilat var. Heyecanlıyım çünkü yarına umutla bakan genç kardeşlerimiz, sizlerin evlatları yarınların teminatları var. Gururluyum çünkü kadınlarımızı el üstünde tutan, yücelten ve cesaretlendiren bir liderimiz, bir Cumhurbaşkanımız var. Mutluyum, çünkü bu davaya layık olarak kalplerde bıraktığımız izler ve dualar, yüzlerde ise sadece tebessümleriniz var. Ne mutlu bize ki biz bunlara şahitlik ettik" dedi.

Ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise "Biz sıradan siyasi parti değiliz. Bizim her ne kadar resmi kuruluşumuz 2001 yılına dayansa da, kökü çok derinlerde olan çok büyük bir geçmişi olan bir siyasi hareketiz. Bu hareket aslında milli mücadelenin devamı olan, istiklal mücadelesinin devamı olan bir hareket. İstiklal mücadelesi veren, milli mücadele veren kadın kahramanlarımızla AK Parti saflarında mücadele veren kadın kollarımızın her biri mensubu aynı inancı, aynı manayı, aynı ruhu taşıdığına inanıyorum. Kundaktaki çocuğunu taşıyan Şerife bacı neyse, kucağındaki çocuğuyla köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak, cadde cadde gezen AK Partili kadın kolları mensubu da aynıdır bana göre" ifadelerine yer verdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor
img

Kadroya alınmadı
img

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı
'Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak'

"Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak"
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene bir kötü haber daha
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.