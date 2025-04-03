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AK Parti Sinop İl Genel Meclisi'nden Yerel Yönetimlere Destek

AK Parti Sinop İl Genel Meclisi'nden Yerel Yönetimlere Destek
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AK Parti Sinop İl Genel Meclisi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için toplantı düzenledi. İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, daha güçlü bir Türkiye için iş birliği yapacaklarını belirtti.

Ak Parti Sinop İl Genel Meclisi grup toplantısı, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve projeler üzerine görüşmeler yapmak amacıyla gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, daha güçlü bir Türkiye için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Sinop İl Genel Meclisi üyeleri, grup toplantısı düzenledi. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve halkın daha etkili hizmet alabilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu başkanlık etti. Toplantıya Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman da katıldı.

Sinop'un gelişimi ve yerel yönetim hizmetlerinin iyileştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı. Üyeler, projelerin hızla hayata geçirilmesi ve halkın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü bir geleceği için iş birliğinin önemi vurgulandı.

Toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, "Hep birlikte, daha güçlü bir Türkiye için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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