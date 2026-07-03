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AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhakim Gider Oldu

AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhakim Gider Oldu
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AK Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından Abdulhakim Gider, AK Parti Siirt İl Başkanı olarak görevlendirildi.

Ak Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından Abdulhakim Gider, AK Parti Siirt İl Başkanı olarak görevlendirildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen mülakat sürecinin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen adaylarla istişarelerde bulunuldu. Görüşmenin ardından Abdulhakim Gider'in AK Parti Siirt İl Başkanı olarak görevlendirildiği açıklandı. Gider'in önümüzdeki günlerde yeni il yönetimini oluşturarak çalışmalarına başlaması bekleniyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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