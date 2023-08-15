AK Parti Serinhisar İlçe Başkanı Kobaş görevinden istifa etti

Ak Parti Serinhisar İlçe Başkanı Cemal Kobaş, ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Başkan Cemal Kobaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda; "Saygıdeğer hemşehrilerim,

Kurulduğu günden bu yana milletimizin refahı, birliği ve huzuru için kararlılıkla çalışan Ak Parti, Türkiye'nin siyaset sahnesinde önemli bir değişimin ve dönüşümün sembolü olmuştur. Partimizin temel değerleri olan adalet, özgürlük, demokrasi ve milli birlik ruhu, Türkiye'nin güçlü bir şekilde ilerlemesi için temel bir direksiyon görevi üstlenmiştir. Toplumumuzun her kesimine kucak açan ve farklılıkları zenginlik olarak gören partimiz, ülkemizin her bir köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmiştir.

Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içesinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Serinhisar İlçe Başkanlığı görevimden gönül birliğiyle aldığımız karar sonucunda istifa ediyorum. Görev sürem boyunca, ilçemizin kalkınması ve refahı için büyük bir gayretle çalışmaya özen gösterdik. Projelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda birçok başarı elde ettik. Birlikte yürüdüğümüz yolculuk boyunca desteklerini esirgemeyen başta Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İl Başkanımız Yücel Güngör ve tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklemiş olduğu misyonu görev süremiz boyunca ve elimizden geldiğince ilçemizde taşımaya çalıştık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz. Tüm AK Parti ailesine ve ilçe halkımıza saygılarımla" görüşlerine yer verdi. Kobaş'ın istifasını genel seçimler öncesi verdiği ve ilk istifasının kabul edilmediği öğrenilirken, yeni ilçe başkanı genel merkez tarafından yapılacak olan temayül yoklamasıyla önümüzdeki günler içinde atanacak. - DENİZLİ