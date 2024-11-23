AK Parti Seferihisar 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleşti

Ak Parti Seferihisar 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirdi.

Çağan Irmak Kültür Merkezi'ndeki kongreye AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve partililer katıldı.

Kongrede mevcut başkan Serdar Kısaağa yeniden seçildi.

Saygılı, kongredeki konuşmasında, omuzlarında büyük ve güçlü Türkiye'nin sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı mücadelesini sürdüreceklerini anlatan Saygılı, "Bizim davamız dili dualı olanların, kalbi hasbi çarpanların, gözü kıblede olanların davasıdır. Bizim davamız bize 'muhtar bile olamazsınız' diyenlerin, bizi memleketin üvey evladı görenlerinin, bizi ötekileştirenlerin anlayamayacağı bir davadır." dedi.

Saygılı, İzmir için gece gündüz çalıştıklarını, kente faydalı olma mücadelesi verdiklerini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kentte planlanan ikinci çevre yoluyla ilgili eleştirisini hatırlatan Saygılı, şunları kaydetti:

"23 yıldır siz bu şehrin, körfezini mahvettiniz. Derelerin bütün pisliklerinden evsel atıklara kadar körfeze attınız, utanmıyorsunuz da Cumhurbaşkanımızın direkt talimatıyla, Bakanlığımızın direkt uğraşısıyla, 34 kurumdan 8 ay içerisinde alınan onaylarla, ÇED raporuyla başlanılan bir mücadele ile nasıl dalga geçersiniz. Bu nasıl bir kafa, siz bu kafayla bu şehri nasıl yöneteceksiniz. İkinci çevre yolu proje güzergahı, toplam 41 kilometre, 37,5 metre genişliğinde, üç çarpı iki şeritte bir yol."