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AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Kent Meydanları ve Prestij Caddeleri Projelerini Hayata Geçirecek

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AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri ile şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun yaratıcı, çevreci ve estetik çözümler sunacaklarını anlattı.

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçireceklerini söyledi.

Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri ile şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun yaratıcı, çevreci ve estetik çözümler sunacaklarını anlattı.

Çevreci ve insan odaklı yaklaşımı benimsediklerini belirten Doğan, "Doğayı, çevreyi, tarihi, kültürel değerlerimizi, en önemlisi de şehrimizi koruyup kollayarak gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakabiliriz. Altyapıdan üstyapıya, tarımdan turizme, enerji ve teknoloji gibi birçok alanda çalışmalar yürüteceğiz. Bunları yaparken şehrimizin görüntüsünü, sağlığını, estetik yapısını da düşünüyoruz. Kent meydanları ve prestij caddeleri projesini hayata geçireceğiz. 17 ilçemizde kendi kimliğini, kültürünü, sosyal hayatını yansıtacak örnek cadde ve meydan uygulamaları yapacağız." dedi.

Doğan, geleneksel yaşam kültürünü bünyesinde barındıran mahallelerde modern şehircilik ve geleneksel şehir kültürünün harmanlanacağını vurgulayarak, "Sokak sağlıklaştırma projelerini hızla hayata geçireceğiz. Tüm ilçelerimizde önemli tarihi, dini ve kültürel yapıları projelendirip restore ederek geleneksel şehir kültürünün yaşatılması için tüm paydaşlarla gerekli çalışmaları yapacağız." ifadesini kullandı.

Sağlıksız kent dokularını iyileştirmek adına kentsel dönüşüm projelerine önem verdiklerini dile getiren Doğan, şunları kaydetti.

"İlk adımımızı, İlkadım ilçemizden başlayarak atmayı planlıyoruz. Mahallelerimizin kentsel dönüşüm ihtiyaçlarının çözümüne hemen başlıyoruz. Çarpık yapılaşma ve afet riski taşıyan binaların olduğu alanları kentsel dönüşümle yenileyerek, güvenli, yeni ve yaşanılabilir alanlara dönüştüreceğiz. Şehrimizin estetiğini değiştirecek, insanlarımızın modern ve güvenli yapılarda yaşayacağı kentsel dönüşüm projeleri ile dirençli ve sağlıklı yuvalara sahip bir şehir modeli oluşturacağız. Kentsel dönüşüm yaparken estetiği ihmal etmeden, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak insanlarımızın ulaşım, altyapı ve sosyal donatı ihtiyaçlarını gidereceğiz."

Kaynak: AA / Politika

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