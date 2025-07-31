AK Parti Salihli Gençlik Kolları Başkanlığına Yeni Atama

AK Parti Salihli Gençlik Kolları Başkanlığına Yeni Atama
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Manisa'nın Salihli ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Avukat Mustafa Onur İlhan atandı. Önceki başkan Faruk Sabri Dönmez'e teşekkür edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Avukat Mustafa Onur İlhan atandı.

AK Parti Salihli Gençlik Kolları Başkanlığı görevine yeni bir isim atandı. Mevcut başkan Avukat Faruk Sabri Dönmez yerine Avukat Mustafa Onur İlhan'ın atandığı AK Parti Salihli İLçe Başkanlığı tarafından sosyal medya hesaplarından açıklandı.

Salihli AK Parti İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Salihli AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine mazbatasını alarak başlayan Avukat Mustafa Onur İlhan'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Gençliğin enerjisini, inancını ve kararlılığını en iyi şekilde yansıtacağına olan inancımız tamdır. Aynı zamanda, önceki dönem Gençlik Kolları Başkanımız Avukat Faruk Sabri Dönmez'e ve yönetim kurulundaki tüm yol arkadaşlarına, görev süreleri boyunca göstermiş oldukları özverili çalışmalar, samimi emekler ve katkılar için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Gençlik teşkilatımızın büyümesine, gelişmesine ve güçlenmesine verdikleri destek her zaman takdirle anılacaktır. Geçmişin tecrübesi ve geleceğin heyecanıyla AK Parti Gençlik Kolları olarak yolumuza azimle devam ediyor, bayrağı devralan yeni yönetimimize başarılar diliyoruz" sözlerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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