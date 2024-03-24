AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan: 'Sakarya'da tüm belediye başkanlıklarını kazanacağız'

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, 31 Mart'ta kentte tüm belediye başkanlıklarını kazanacaklarına inandığını belirtti.

Ferizli İlçe Teşkilatınca düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, tüm milletvekillerinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belediye başkan adaylarına sahada destek vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda gece gündüz programlara katıldıklarını anlatan Erdoğan, "Belediye başkanlarımızla 5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Her zaman Sakarya ve Ankara'da bizlerden istenilen, yapmamamız gereken tüm işlerde yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Bizim işimiz gönül belediyeciliğidir. Bunu da gittiğimiz ilçelerde, mahallelerde vatandaşlarımızın sıcak ve samimi karşılamalarından, gösterdikleri ilgiden görüyoruz. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Sakarya'da tüm belediye başkanlıklarını kazanacağımıza inanıyorum. Bu son haftayı da çok iyi değerlendirmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

Ferizli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı İsmail Gündoğdu da yaptığı ve planladığı projeleri anlattı.