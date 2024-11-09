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AK Parti Safranbolu İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı

AK Parti Safranbolu İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı
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AK Parti Safranbolu İlçe Kadın Kolları, 7. Olağan Kongresi'nde Büşra Balkışlı başkan seçildi. İl Başkanı Ferhat Salt ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yeni başkana başarılar diledi.

Ak Parti Safranbolu İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde düzenlenen kongrede Büşra Balkışlı, AK Parti Safranbolu İlçe Kadın Kolları Başkanı seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, şunları kaydetti:

"Kongrede bayrağı devralan Büşra Balkışlı başkanımıza başarılar diliyorum. Görevi devreden İlçe Kadın Kolları Başkanımıza bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen bu kongrelerin tüm AK Parti Kadın Kolları ailesine hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da "Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerlerken bu davanın en güçlü neferleri olan kadınlarımızın emekleri bizler için çok kıymetli. Göreve seçilen Büşra Balkışlı başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum. İnanç ve azimle Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Politika
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