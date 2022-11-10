AK Parti saflarına geçen Mehmet Ali Çelebi, Atatürk'ü Silivri'deki görüntüleri ile andı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip Memleket Partisi'ne oradan da AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından ölümünün 84'üncü yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü anan bir paylaşım yaptı. Çelebi'nin paylaşımını Silivri'de yargılandığı dönemdeki videosu ile yapması dikkat çekti.

AK Parti'ye geçişi ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve uzun süre kamuoyunu meşgul eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ü anan bir paylaşım yaptı.

"ATATÜRK'ÜN DAİMA İZİNDEYİZ"

Çelebi, Twitter hesabından paylaştığı videonun üzerine "Ömrünü, emeğini, aklını, sevgisini, tüm malını mülkünü milletine veren Atatürk'ün daima izinde… Sevgi, saygı ve özlemle…" notunu düştü.

VİDEODA SİLİVRİ'DEKİ SÖZLERİ VAR

Çelebi'nin paylaştığı video ise Ergenekon yargılanmalarına ait bir video. Mahkemedeki savunmasından bir kesit paylaşan Çelebi, şu ifadeleri kullanıyor: "Bizler senin en değerli mirasın bağımsızlık aşkıyla dolu bir nesiliz. Eseri emanet ettiğin gençlik ve milletimizin başına bir felaket gelirse vebalinin ait olacağı subaylar olarak ihtirassız, yalnız vatan ve memleket selametini gaye edinerek çalışıyoruz. Tek kaygımız zindanda olsak bile senin yürüdüğün yoldan geri kalmaktır."

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Mehmet Ali Çelebi'nin paylaştığı videoya takipçilerinden de çok sayıda yorum yağdı. Takipçileri, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan Çelebi'ye eleştiriler yorumlarda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları: