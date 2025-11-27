AK Parti Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Başkanları Atandı

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığına Mustafa Kemal Bandırma, Tepebaşı İlçe Başkanlığına ise Serhat Tunç atandığı bildirildi.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe teşkilat başkanlarının, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan istişareler neticesinde belirlendiğini kaydetti.

Her iki başkana görevlerinde başarı dileyen Albayrak, "Bayrağı devreden Engin Vural ve Muhammed Ali Kaya başkanlarımıza gayretleri için teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Dava bilinciyle bir ve beraber olacak. Eskişehir'imiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimize ve ilçelerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.