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AK Parti Odunpazarı Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Odunpazarı Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
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Eskişehir'de AK Parti Odunpazarı Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Toplantıda teşkilat çalışmaları ve 'AK Üyelik Eskişehir' dijital platformu ele alındı.

Eskişehir'de düzenlenen AK Parti Odunpazarı Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, teşkilat faaliyetleri ve bir dijital çalışma olan 'AK Üyelik Eskişehir' platformunun hedefleri kapsamlı bir şekilde ele alındı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, toplantıyla ilgili yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, "Bizim lügatımızda durmak yok, ilk günkü aşkla yola devam! Birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiğimiz istişare toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti seninle Odunpazarı" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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