AK Parti'nin yüzde 40 çıktığı Metropoll'ün son seçim anketinde dikkat çeken hata

Seçime sayılı günler kala AK Parti'nin oyunun yüzde 40,1 olarak ölçüldüğü Metropoll anketinde oy oranlarının toplamında bir hata tespit edildi. Yüzde 102,3 olarak çıkan oy oranları toplamının fark edilmesi sonrası yapılan hatayla ilgili konuşan şirketin kurucusu Özer Sencar, hatanın 'sayıların küsuratından kaynaklanabileceğini' söyledi. Sencar, daha sonra anketin düzeltilmiş halini yayınladı.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, anket şirketleri de en güncel seçim anketlerine ilişkin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

SON ANKETTE DİKKAT ÇEKEN HATA

Özer Sencar'ın kurucusu olduğu Metropoll Araştırma Şirketi'nin yayınladığı son ankette ise dikkat çeken bir hata yapıldı. AK Parti'nin oyunun yüzde 40,1 olarak ölçüldüğü ankette oy oranlarının toplamı yüzde 102,3 olarak çıktı. Anketi, şirketin kurucusu Sencar, Twitter hesabından paylaştı.

İŞTE HATALI ANKETTEKİ SONUÇLAR

1-3 Nisan tarihlerini kapsayan araştırmada kararsızlar (yüzde 6,4), protesto oylar (yüzde 1,3) ve cevap vermeyenler (yüzde 5) oransal olarak dağıtılınca sonuç şöyle çıkıyor:

AK Parti: yüzde 40,1

yüzde 40,1 CHP: yüzde 24,9

yüzde 24,9 HDP: yüzde 12,8

yüzde 12,8 İYİ Parti: yüzde 9,6

yüzde 9,6 MHP: yüzde 5,1

yüzde 5,1 Memleket Partisi: yüzde 2,7

yüzde 2,7 TİP: yüzde 1,1

yüzde 1,1 DEVA Partisi: yüzde 0,8

yüzde 0,8 Zafer Partisi: yüzde 0,7

yüzde 0,7 Yeniden Refah: yüzde 0,7

yüzde 0,7 Saadet Partisi: yüzde 0,6

yüzde 0,6 Gelecek Partisi: yüzde 0,5

yüzde 0,5 Diğer: yüzde 2,7

"SAYILARIN KÜSURATINDAN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR"

Buna göre oranların toplamı 102,3 puan olarak hesaplanıyor. Diken'in ulaştığı Özer Sencar, hatanın 'sayıların küsuratından kaynaklanabileceğini', anketi hazırlayan çalışanların 'yanlışlık yapmış olabileceğini' söyledi.

ÖZER SENCAR DÜZELTİLMİŞ HALİNİ YAYINLADI

Sancar, daha sonra anketin düzeltilmiş halini yayınladı. Buna göre ilk ankette CHP'nin yüzde 24,9 olan oy oranı yüzde 24,6 olarak değiştirildi. 2,7 olarak hesaplanan 'diğer partiler' seçeneği de 0,7 yapıldı.