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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan Belediye Başkan adayını açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Sincan Belediye Başkan adayının Murat Ercan olduğunu açıkladı. Ercan, adaylığının açıklanmasının ardından Sincan'da yeni başarı hikayeleri yazmayı ve hemşehrileri için yeni eserler ve hizmetler üretmeyi söz verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Sincan Belediye Başkan adayının Murat Ercan olduğunu açıkladı. Adaylığının açıklanmasının ardından Ercan, "Sincan'ımızda el ele, gönül gönüle yeni başarı hikayeleri yazmaya ve hemşehrilerimiz için yeni kalıcı eser ve hizmetler üretmeye söz veriyoruz" dedi.

Yerel seçimler adım adım yaklaşırken, AK Parti'nin de Ankara ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adayları Ankara ATO Congresium'da düzenlenen görkemli törenle açıkladı. Yüzlerce partilinin katılımıyla gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da Belediye Başkanı Murat Ercan'ı yeniden aday gösterdi.

Başkan Ercan, aday gösterilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle yeniden Sincan Belediye Başkan Adayı ilan edildik. Ankara'mızı yeniden özlenen gerçek belediyecilik anlayışı ile buluşturmaya; Sincan'ımızda el ele, gönül gönüle yeni başarı hikayeleri yazmaya ve hemşehrilerimiz için yeni kalıcı eser ve hizmetler üretmeye söz veriyoruz" dedi.

Defalarca ödül alan Sıfır Atık çalışmaları ve Eko Çiftlik, Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Matematik Müzesi, Millet Kıraathaneleri, Bebek Kütüphanesi, Anne Çocuk Oyun Evleri, Gastro Sincan, Türk Musikisi Konservatuvarı, Fuar ve Kongre Merkezi, Sinan Şamil Sam Kapalı Spor Salonu, spor sahaları, Hanımlar ve Güngörmüşler Konakları, kreşler, yüzme havuzları ve daha birçok yatırımı hayata geçiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ayrıca Sincan Park ve Arasta Sincan'ı ilçeye kazandırdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara Sincan Politika Haberler

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