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AK Parti'nin ilk dışişleri bakanı Yaşar Yakış, 85 yaşında hayatını kaybetti

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Kurucuları arasında olduğu AK Parti'nin ilk dışişleri bakanı Yaşar Yakış, 85 yaşında hayatını kaybetti. Yakış, 2016 yılında yönelttiği eleştirilerin ardından partisinden ihraç edilmişti.

2002 yılında kurulan ilk AK Parti hükümetinin Dışişleri Bakanı olan Yaşar Yakış, 85 yaşında hayatını kaybetti. Yakış, 2016 yılında AK Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle partiden ihraç edilmişti.

YAŞAR YAKIŞ KİMDİR?

1938'de Düzce'de doğan Yakış, ilk yurt dışı görevinde Anvers Başkonsolosluğu muavin konsolosluğuna atandı. Yakış; Lagos, Roma ve Şam Büyükelçilikleri ile Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği'nde de çeşitli görevler üstlendi.

Yakış, 1985 yılında, Türkiye Cumhurbaşkanı'na, İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komite Başkanlığı görevinde sekretarya hizmeti sunmak üzere kurulan İSEDAK Koordinasyon Kurulu'nu kurarak başkanlığını da üstlendi. 1988 yılında T.C. Riyad Büyükelçiliği görevine atanan Yakış, daha sonra sırasıyla T.C. Kahire Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi görevlerinde bulundu. 1992-1995 yıllarında Büyükelçi Yakış, Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

AK Parti'nin ilk dışişleri bakanı Yaşar Yakış, 85 yaşında hayatını kaybetti

2002 YILINDA DIŞİŞLERİ BAKANI OLARAK ATANDI

2001 yılında Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli oldu ve AK Parti'nin kurucu üyesi olarak siyasete atıldı. Partinin Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürüttü. Yakış, 3 Kasım 2002'de düzenlenen genel seçimlerde Düzce'den milletvekili seçildi, 18 Kasım 2002 tarihinde de Dışişleri Bakanı olarak atandı. Daha sonraki hükûmet değişikliğinde, görevini Abdullah Gül'e bıraktı.

2016'DA AK PARTİ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Milletvekilliğini bıraktıktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi. Yakış, başta dış politika konusunda olmak AK Parti'ye yönelttiği eleştirilerle dikkat çekmesinin ardından kurucusu olduğu partiden 28 Mart 2016'da ihraç edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Yaşar Yakış AK Parti Politika Güncel Haberler

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