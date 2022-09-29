AK Parti'nin haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı

Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk başkanlığında gerçekleşti.

Bilecik AK Parti İl Başkanlığında gerçekleşen toplantı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, il genel ve belediye meclisi üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Yapılan toplantıda, 2023 ve 2024 hedefleri ve saha çalışmaları ele alınarak istişare edildi.

"Haziran 2023 seçimlerine kadar kalan süreyi en etkili bir şekilde değerlendireceğiz"

Çalışmaların gündeme alındığı toplantı sonrası bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "Arkadaşlarımızla bir araya gelerek Merkez İlçe Başkanlığı'mızın haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katıldık. Haftanın gündemini ve yapacağımız çalışmaları değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde AK Parti Bilecik teşkilatları olarak saha çalışmalarımızı ve ziyaretlerimizi daha da artıracağız. Haziran 2023 seçimlerine kadar kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirecek, bu zamanın her gününü, her anını en verimli, en etkili bir şekilde değerlendirmek için çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz" dedi.

İl Başkanı Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve ekibine emeklerinden ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK