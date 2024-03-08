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AK Parti'nin Eskişehir adayı Hatipoğlu, Dilber şarkısı eşliğinde dans etti

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AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Dilber şarkısı eşliğinde dans etti.

Ak Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, başrolünü Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün üstlendiği İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Dilber şarkısı eşliğinde dans etti. Hatipoğlu'nun o anları saniye saniye kameraya yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Hatipoğlu, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve oynadığı İnci Taneleri dizisinin Dilber karakteriyle özdeşleşen şarkısında dans etti. Partililerin kaydettiği bu görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

DİLBER ŞARKISI

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı ve senaryosunu yazdığı İnci Taneleri dizisinde, pavyonda dans eden bir kadını canlandıran Hazar Ergüçlü'nün, "Dilber senin evin yok mu?" isimli şarkıda performans göstermesi sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Politika

İdris Nebi Hatipoğlu İnci Taneleri AK Parti Yaşam Politika Haberler

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