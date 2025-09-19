Haberler

AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir görevinden ayrıldı

AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir görevinden ayrıldı
AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Ak Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, görevinden ayrıldığını açıkladı. Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, kararın kendi iradesi ve Genel Merkez'in bilgisi doğrultusunda alındığını belirtti.

Başkan Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar büyük bir onurla ve gururla sürdürdüğüm AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevimden, kendi iradem ve Genel Merkezimizin bilgisi doğrultusunda ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu görevi üstlendiğim ilk günden itibaren, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, partimizin vizyonu doğrultusunda milletimize ve ülkemize hizmet etmeyi en büyük şeref bildim. Görev sürem boyunca teşkilatlarımızla birlikte omuz omuza yürüdük, vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların sorunlarını dinledik ve çözüm üretmek için gayret ettik. Ancak bu bir veda değildir. AK Parti ailesinin bir ferdi olarak partimin ve davamın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Çünkü bu bir bayrak yarışıdır; inanıyorum ki benden sonra görevi devralacak kardeşlerim aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceklerdir. Bu süreçte teşkilatımızın her bir mensubuna ve desteklerini esirgemeyen kıymetli Niğdeli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri milletimize, davamıza ve liderimize karşı mahcup etmesin."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
