AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Dalaman İlçe Başkanı Şefik Oğuz ve teşkilat mensupları ile Dalaman'ın kırsal mahallelerine ziyaretlerde bulunarak muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Otgöz, talepleri not alarak ilgili kurumlarla iletişime geçerek çözümler için görüşmeler yaptı.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, muhtarlarla ve vatandaşlarla toplantılara devam ediyor.

Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Dalaman İlçe Başkanı Şefik Oğuz ve teşkilat mensupları ile Dalaman'ın kırsal mahallelerine ziyaretlerde bulundu.

Dalaman'ın 13 mahallesinde muhtarları ve vatandaşları dinleyen Otgöz, gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtti.

Her bir mahallede muhtarlar ve vatandaşla bir araya gelen Otgöz, talepleri not alarak, ilgili kurumları, İl Müdürlerini, Bakan ve Bakan Yardımcılarını telefonla arayarak çözümleri için görüşmeler yaptı.

Dalaman'da STK temsilcilerini, Oda Başkanlarını, taksicileri, minibüs şoförlerini de ziyaret eden Otgöz toplantılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Otgöz, muhtarların ve Muğlalı vatandaşların ortak talep ve şikayetlerinin, Muğla Büyükşehir Belediyesinin görev alanı olan imar, yol, çevre ve içme suyu kaynaklı olduğunu belirterek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanarak sorunların çözüleceğini ifade etti.