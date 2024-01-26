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AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Milas'ta Ziyaretlerde Bulundu

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AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Milas ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu. Ayaydın, oda ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleriyle istişare içinde sorunlara çözüm getireceklerini ifade etti.

Ak Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Milas ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Ayaydın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi, Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Milas Mimarlar ve Mühendisler Odası, Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası, Milas Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'na ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan ve üyelerle sohbet edip, taleplerini dinleyen Ayaydın, seçimlerde vatandaşlar görev verdiği takdirde oda ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleriyle istişare içinde sorunlara çözüm getireceklerini ifade etti.

Ayaydın ve beraberindekiler, oda ve sivil toplum kuruluşlarının ardından esnafı ziyaret etti.

Ayaydın'a, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti İl Koordinatörü İbrahim Aydın, İlçe Başkanı Emin Çelik ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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