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AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Fethiye ve Seydikemer'i ziyaret etti

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AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Fethiye ve Seydikemer ilçelerini ziyaret etti. Ayaydın, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Fethiye Muhtarlar Derneği, Büyük Birlik Partisi Fethiye İlçe Başkanlığı, MHP Seydikemer İlçe Başkanlığı ve Seydikemer Belediyesi'ni ziyaret etti. Ayaydın, Karabel Tüneli ve imar planı sorunlarına çözüm getireceğini belirtti.

Ak Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Fethiye ve Seydikemer ilçelerini ziyaret etti.

Ak Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz ile AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça'nın eşlik ettiği Ayaydın, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti, Fethiye Muhtarlar Derneği'nde muhtarlarla bir araya geldi.

Sokakta vatandaşlar ve öğrencilerle sohbet eden Ayaydın, Büyük Birlik Partisi Fethiye İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

AK Parti Seydikemer İlçe Başkanlığı önünde kendisini karşılayan vatandaşlara hitap eden Ayaydın, yapımı yıllardır yılan hikayesine dönen Karabel Tüneli'nin yapımına derhal başlanacağını söyledi.

Ayaydın, Seydikemer'in Karabel Tüneli ile "ölüm yolu" olarak adlandırılan Söğüt yolu probleminin kalmayacağını dile getirdi.

Her ilçede olduğu gibi Seydikemer'de de imar planı sorunu yaşandığını ifade eden Ayaydın, şöyle konuştu:

"Büyükşehir belediyesi halka adeta eziyet çektiriyor. Halkı zorla kaçak yapı yapmaya teşvik etmektedir. İmar planı çıkmadığı için insanlar kaçak yapı yapıyorlar. İlçe belediyeleri de zorunlu olarak gidip kaçak yapılara tutanak tutup mühürlüyor ve ceza kesiyor. Cumhuriyet savcılıklarına da suç duyurusunda bulunuluyor. Burada da altyapı kanalizasyon sorunu var. Bu sorunu çözmek, büyükşehir belediyesinin asli görevleri arasındadır. Büyükşehir belediye başkanlığı nedense adeta Seydikemer'i cezalandırıyor. Altyapı yapmıyor. Seydikemer halkımız her şeyin en iyisine layıktır. Onların yaşam kalitesini yükseltmek inşallah bana sahip olacak."

Ayaydın, koltuk meraklısı olmadığını, halkı çok sevdiğini ve koltukta değil, her zaman halkın içinde olacağını vurguladı.

Aydın Ayaydın, 31 Mart'ta halkın yetki vermesi durumunda, 1 Nisan'dan itibaren halkın emrinde olacağını, 20 yıldır gelmeyen hizmeti getireceğini kaydetti.

Konuşmasının ardından Ayaydın, MHP Seydikemer İlçe Başkanlığı ile Seydikemer Belediyesini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Politika

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