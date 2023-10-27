AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstererek dünyanın duyarsız kalmaması gerektiğini belirtti. Miroğlu ayrıca Cumhuriyet'in 100. yılını kutladıklarını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir başarıya imza attığını vurguladı. Diyarbakır Cezaevi'nin müze yapılması çalışmalarının devam ettiğini ve Miroğlu'nun kitaplarının okuyucularla buluşacağını aktardı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Miroğlu, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına değinerek, dünyanın bu katliama duyarsız kalmaması gerektiğini belirtti.

Miroğlu, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığını ifade ederek, "Cumhuriyetin ne kadar büyük bir kazanım olduğunu görmek için ciltler dolusu kitap okumaya gerek yok. Yanı başımızdaki coğrafyada akan kana baktığımız zaman Cumhuriyetin kuruluşuna önderlik eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ne kadar muazzam tarihi bir başarıya imza attıklarını herhalde herkes kabul edecektir." dedi.

12 Eylül darbesi sonrası işkencelerle anılan ve kendisinin de bir süre tutulduğu Diyarbakır Cezaevi'nin mülkiyetinin müze yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesine ilişkin Miroğlu, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Miroğlu, cezaevinde yaşanılanları kaleme aldığı "Posta Kutusu 213 Diyarbakır" adlı kitabının önümüzdeki günlerde İstanbul TÜYAP Kitap Fuarında okuyucularla buluşacağını aktardı.

Diyarbakır anneleri ile ilgili yazdığı kitabın da bitme noktasına geldiğini anlatan Miroğlu, yakın tarihte yaşanan olayları edebiyat, sinema, siyaset gibi birçok alanda halka anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.