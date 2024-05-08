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AK Parti Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısında Bir Araya Geldi

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AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda yasama faaliyetleriyle ilgili istişare ve değerlendirme yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezindeki İstişare ve Değerlendirme toplantısına, Gül'ün yanı sıra Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve 44 milletvekili katıldı.

Toplantıda, yasama faaliyetleriyle ilgili istişare ve değerlendirme yapıldı.

Bu arada Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından, "Milletvekillerimiz ile genel merkezimizde bir araya gelerek İstişare ve Değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Değerli fikirleri ve görüşleri için yol ve dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA / Politika

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