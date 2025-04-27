Bakan Fidan: PKK ya kendi isteğiyle silah bırakacak ya da bıraktıracağız

Bakan Fidan'dan tarihi rest: Ya kendileri silah bırakacak...
Erdoğan, Arapça öğretmeninin cenaze namazına katıldı

Erdoğan'dan öğretmenine son veda! Tabutuna böyle omuz verdi
İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay

"Türkiye test ediliyor, depremler yapay"
Yağmur duası sırasında yağmur yağdı

Duaya başladıkları gibi soluğu kapalı alanda aldılar

AK Parti Milletvekili Soylu: "27 Mayıs, darbelerin ana fay hattıdır"

AK Parti Milletvekili Soylu:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 27 Mayıs 1960 darbesinin Türkiye'deki siyasi kırılmaların ana fay hattı olduğunu belirterek, toplumun Batı müdahalelerine karşı gösterdiği direncin demokrasiye dönüşüm sürecini başlattığını söyledi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 27 Mayıs 1960 darbesinin Türkiye'deki siyasi kırılmaların ana fay hattı olduğunu belirterek, toplumun Batı müdahalelerine karşı gösterdiği direncin demokrasiye dönüşüm sürecini başlattığını söyledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Soylu, 27 Mayıs 1960 darbesinin yalnızca yönetici elitin değiştirilmesi amacıyla değil, devletin ve toplumun kurallarını değiştirmek için yapıldığını ifade etti. Darbelerin toplumların özüne müdahale ettiğini belirten Soylu, "Kuralları kimin değiştirmek istediği bellidir ve bu uzun bir tartışmadır" dedi.

Soylu, 27 Mayıs'ın ardından yaşanan 1971, 1980, 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz müdahalelerini aynı fay hattı üzerinde gerçekleşen büyük depremler ve artçı şoklar olarak tanımladı. 1980 ve 15 Temmuz'u "Büyük depremler", 1971, 28 Şubat ve 27 Nisan'ı ise "artçı şoklar" olarak nitelendiren Soylu, "Toplumun 27 Nisan e-Muhtırası'na gösterdiği itiraz, demokrasi dönüşümünün ilk önemli adımı olmuştur" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da toplumun kurduğu bu direnç zemininde bir kez daha Batı müdahalesine karşı durduğunu vurgulayan Soylu, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık süreci ve 6-8 Ekim olaylarını da Batı'nın son çırpınışları olarak değerlendirdi. Soylu, Türkiye'nin Batı'nın öz ve kural değiştirme girişimlerini püskürttüğünü ve "Türkler atı alıp Üsküdar'ı geçmiştir" diyerek sözlerini tamamladı.

Soylu, dünyanın yeni fikirlerinin Anadolu ve kardeşlerinden doğacağına inandığını da vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.