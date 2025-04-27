AK Parti Milletvekili Soylu: "27 Mayıs, darbelerin ana fay hattıdır"

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 27 Mayıs 1960 darbesinin Türkiye'deki siyasi kırılmaların ana fay hattı olduğunu belirterek, toplumun Batı müdahalelerine karşı gösterdiği direncin demokrasiye dönüşüm sürecini başlattığını söyledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Soylu, 27 Mayıs 1960 darbesinin yalnızca yönetici elitin değiştirilmesi amacıyla değil, devletin ve toplumun kurallarını değiştirmek için yapıldığını ifade etti. Darbelerin toplumların özüne müdahale ettiğini belirten Soylu, "Kuralları kimin değiştirmek istediği bellidir ve bu uzun bir tartışmadır" dedi.

Soylu, 27 Mayıs'ın ardından yaşanan 1971, 1980, 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz müdahalelerini aynı fay hattı üzerinde gerçekleşen büyük depremler ve artçı şoklar olarak tanımladı. 1980 ve 15 Temmuz'u "Büyük depremler", 1971, 28 Şubat ve 27 Nisan'ı ise "artçı şoklar" olarak nitelendiren Soylu, "Toplumun 27 Nisan e-Muhtırası'na gösterdiği itiraz, demokrasi dönüşümünün ilk önemli adımı olmuştur" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da toplumun kurduğu bu direnç zemininde bir kez daha Batı müdahalesine karşı durduğunu vurgulayan Soylu, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık süreci ve 6-8 Ekim olaylarını da Batı'nın son çırpınışları olarak değerlendirdi. Soylu, Türkiye'nin Batı'nın öz ve kural değiştirme girişimlerini püskürttüğünü ve "Türkler atı alıp Üsküdar'ı geçmiştir" diyerek sözlerini tamamladı.

Soylu, dünyanın yeni fikirlerinin Anadolu ve kardeşlerinden doğacağına inandığını da vurguladı. - ANKARA