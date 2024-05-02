AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, Papa Francis ile buluştu

Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Vatikan'da Papa Pope Francis ile bir araya geldi ve hayata tutunma hikayesini anlatan 'Buğday Tanesi' isimli kitabını hediye etti. Bu buluşmanın detayları ve katılımcıların görüş alışverişine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmazken, Bayram'ın Papa Francis ile gerçekleştirdiği bu görüşmenin, barış ve adalet teması üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA İSTİYORUZ"

Ak Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile bir araya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bayram, yaptığı paylaşıma, "Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa ile bir araya geldik. Barış içinde daha adil veengelsiz bir dünya istiyoruz." notunu düştü.

HAYATINI ANLATAN KİTABI PAPA'YA HEDİYE ETTİ

Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesini anlatan "Buğday Tanesi" isimli kitabını da Papa'ya hediye etti.

Bu buluşmanın detayları ve katılımcıların görüş alışverişine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmazken, Av. Serkan Bayram'ın Papa Franciscus ile gerçekleştirdiği bu görüşmenin, barış ve adalet teması üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.