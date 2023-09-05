AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, Engelliler İçin Mücadeleyi Sürdüreceğiz

Antalya Düşünce Platformu'nun eylül ayı buluşmasının konuğu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, engelli hakları için gereken mücadeleyi sürdüreceğini ve engelli ve yaşlılar için bir bakanlığın kurulması gerektiğini belirtti.

Antalya Düşünce Platformu'nun eylül ayı buluşmasının konuğu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Engelliler Türkiye ve dünya ittifakıdır. Engelli hakları için gereken mücadeleyi sürdüreceğiz. Engelli ve yaşlılar için bir bakanlığın kurulması gerektiğini ve bunu cumhuriyetin yüzyılında Türkiye'nin yapabileceğini biliyorum" dedi.

Antalya Düşünce Platformu (ADP) tarafından bir otelde gerçekleştirilen eylül ayı buluşmasının özel konuğu AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram oldu. Toplantıya platform üyelerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşundan da katılım gerçekleşti. Gecede Serkan Bayram'ın yazdığı ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül alan "Buğday Tanesi" filminin özeti izletildi. Gecenin sonunda ise Serkan Bayram, "Buğday Tanesi" kitabını imzalayarak konuklara hediye etti. Seda Özlem'in sunumuyla başlayan gecede açılış konuşmasını Antalya Düşünce Platformu Başkanı Halil Güvenbas yaptı.

"Bizim için Anadolu'da buğday ekmektedir"

Toplantı dolayısıyla ayrı bir gurur yaşadığını belirten Güvenbas, "Hayatı ve mücadelesinden ilham aldığım vekilimiz Serkan Bayram'ı konuk etmekten onur duyuyorum. Bizim için Anadolu'da buğday ekmektedir. Buğdayın olduğu yerde bereket vardır, hayat vardır. Biz de platform olarak bütün engelli ve özel kardeşlerimizin sorunları için Antalya'da mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Yere düştüğünde değil vazgeçtiğinde kaybedersin, mücadelemizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Herkese bu anlamlı gecemize katıldıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

"100 yıllık cumhuriyet tarihimiz boyunca hiçbir siyasetçimizin filmi olmamıştır"

Platform üyelerine hitap eden AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram ise, "Buğday Tanesi filmimizin 15 dakikalık kısa bir özetini izledik. Bu film yaşadıklarımın yüzde 1'ini yansıtan, beyaz perdeye aktaran bir filimdir. Türk siyaset ve sinema tarihinde bir ilktir. Bu gerçek bir yaşam hikayesi. 100 yıllık cumhuriyet tarihimiz boyunca hiçbir siyasetçimizin filmi olmamıştır. Şu an burası bir aile meclisi. Biraz sinemadan, biraz hayattan konuşacağız. Engelliler Türkiye ittifakıdır, engelliler dünya ittifakıdır. Engelli hakları için gereken mücadeleyi sürdüreceğiz. Engelli ve yaşlılar için bir bakanlığın kurulması gerektiğini ve bunu cumhuriyetin yüzyılında Türkiye'nin yapabileceğini biliyorum" dedi. - ANTALYA