AK Parti Milletvekili Şan: "Şehrimizin bütün sorunlarına ilaç olacağız"

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri ve Belediye Başkanı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.

Ak Parti Adıyaman Milletvekilleri ve Belediye Başkanı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.

Ak Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla biraraya gelerek AFAD'ın yürüttüğü çalışmalar ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Adıyaman heyetiyle görüşen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ında talimatları doğrultusunda deprem bölgesine ve Adıyaman ayrı bir hassasiyet sergiliyoruz. Adıyaman'da ki depremzedelerimizin ve şehrimizin en kısa zamanda eski halini alması büyük bir gayret var" ifadelerini kullandı.

Ziyaret ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ise; "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya nazik kabulleri için teşekkür ediyorum. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Başta Adıyaman'ımızın ihyası ve inşası için kendilerinin her zaman kapısının sonuna kadar açık olduğunu ifade ettiler. Bizlerde başta AFAD'ın yürüttüğü çalışmalar olmak üzere Adıyaman ile ilgili taleplerimizi kendilerine ilettik. Milletvekillerimiz ve teşkilatımız ile birlikte koordineli bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalar karşısında Adıyaman'ımızı en kısa sürede eskisinden daha güzel duruma getireceğimizden vatandaşlarımızın şüphesi olmasın" dedi. - ADIYAMAN