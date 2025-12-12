AK Parti'li Toy, Gazze'de yaşananların unutulmamasını istedi

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, "Ateşkes veya hangi siyasi gelişme yaşanırsa yaşansın Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşananlar asla unutulmamalı, unutturulmamalıdır." dedi.

Toy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in 738 defa ateşkes ihlali yaptığını söyledi.

Gazze Şeridi'nin hala boğucu bir kuşatma altında tutulduğunu belirten Toy, insani yardım taahhütlerinin ancak yüzde 38'inin Gazzelilere ulaşabildiğini dile getirdi.

Ateşkesin tam ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Toy, "Ateşkes veya hangi siyasi gelişme yaşanırsa yaşansın Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşananlar asla unutulmamalı, unutturulmamalıdır. Bu caniler Gazze'de 39 binden fazla aileyi direkt hedef alarak toplu katliamlar gerçekleştirdi, 2 bin 700 aile tüm fertleriyle beraber yok oldu. Bu soykırım değil de nedir?" ifadelerini kullandı.

Toy, İsrail'in ve destekçilerinin yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödeyeceğini kaydederek, "Türkiye ve Türk milleti olarak insana ve insana dair tüm değerlere ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte sahip çıkıyoruz. Bu uğurda mücadele ediyor, politik düzlemde ve liderler düzeyinde en üst perdeden faaliyetler yürütüyoruz. Gazze ve diğer mazlum coğrafyalar söz konusu olduğunda devlet olarak, millet olarak yine biz oradayız." açıklamasında bulundu.