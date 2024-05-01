AK Parti Milletvekili Malatya Muhtarlar Derneği'ni Ziyaret Etti

Malatya Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, " Devlet, millet el ele vererek şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası yaraların hızla sarılmaya başlandığını Malatya'da şehrin yeniden imarı ve ihyası için başlatılan çalışmaların ise aralıksız sürdüğünü söyledi.

Malatya Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek başkan Şahin Demirci ile birlikte dernek üyesi mahalle muhtarları ile bir araya gelen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, " Devlet, millet el ele vererek şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız" şeklinde konuştu.

Kent genelinde sürdürülen deprem yatırımları ile ilgili mahalle muhtarları ile bilgiler paylaşan Milletvekili Ölmeztoprak, önceliklerinin çarşı merkezini ayağa kaldırmak olduğunu kaydederek, kısa sürede tamamlanması hedeflenen yeni çarşı projesinin şehrin ayağa kalkmasında en önemli kilometre taşı olacağını ifade etti.

Kalıcı konutlar ve köy evleri ile ilgili de çalışmaların hız kesmeden devam ettiğine vurgu yapan Milletvekili Ölmeztoprak, yapımı tamamlanan kalıcı konutların peyderpey çekilecek kuralarla hak sahiplerine tesliminin de süreceğini kaydetti.

Mahalle Muhtarların istek ve taleplerini de dinleyen Milletvekili Ölmeztoprak, muhtarlık müessesinin öneminin farkında olduklarını belirterek, kent genelindeki tüm mahalle muhtarları ile istişare içerisinde olacaklarını varsa sorunların çözümleri için birlikte adımlar atacaklarını belirtti.

Muhtarlar derneği ziyareti sonrası, Yeşiltepeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile konteyner kent ziyaretlerinde bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'nın eski günlerine kavuşması için ellerinde gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyledi. - MALATYA