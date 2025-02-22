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AK Parti Milletvekili Tuba Durgut, Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Genel Kurulu'nda İsrail delegasyonuna tepki gösterdi. Durgut, "Gazzelilerin hayatı da bütün hayatlar gibi değerlidir. Bu artık siyasi bir mesele değil, insani bir meseledir." dedi.

Ak Parti Milletvekili Tuba Durgut, Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Genel Kurulu'nda İsrail delegasyonuna tepki gösterdi. Durgut, "Gazzelilerin hayatı da bütün hayatlar gibi değerlidir. Bu artık siyasi bir mesele değil, insani bir meseledir." dedi.

AK Parti Milletvekili Durgut'tan zirveye damga vuran sözler! İsrailliler neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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