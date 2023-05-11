AK Parti Milletvekili Aydemir; Erzurum Ak duruş kararlığındadır

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Cumhur ittifakı kardeşlik ve beraberliğin ifadesi, Sayın Cumhurbaşkanımız dirlik ve birliğin timsalidir.

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Cumhur ittifakı kardeşlik ve beraberliğin ifadesi, Sayın Cumhurbaşkanımız dirlik ve birliğin timsalidir. İslam Coğrafyasından Türk Dünyasına, mazlum milletlerden mağdur halklara kadar herkes ve herkesim Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdan çağrı ve vurgusuna minnettar. ' dedi.

Milletvekili Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, Erzurum AK Duruş kararlılığındadır. Tarihin nabzının attığı ve yazıldığı bu şehri Mübarek 14 Mayıs'ta da rekor bir oy ve destekle 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' diyecektir. '

Milletvekili Aydemir seçim çalışmalarını Palandöken Adnan Menderes'te devam ettirdi. Mahaldeki esnafın iş yerlerini ziyaret eden Milletvekili Aydemir ülke ekonomisine ilişkin gelişmeleri, esnaf ve sanatkarlara verilen destekleri paylaştı, enflasyonla mücadele kapsamında alınan tedbirleri dile getirdi.

Seçim çalışmaları düzeyinde vatandaşlarla da görüşerek hasbıhal eden Milletvekili Aydemir, Cumhur İttifakı seçim beyannamesindeki Ailenin korunması odağındaki hassasiyetleri ve değerlerin korunması noktasında kaydedilen dikkatleri aktardı. Milletvekili Aydemir, 'Dadaş vicdanı kıyamda. Dadaş basiret ve feraseti Cumhur ittifakı rotasında. Dadaşlar, Erzurumluluk ruhunu 14 Mayıs'ta da ortaya koyacaktır. ' dedi.

Milletvekili Aydemir, Adnan Menderes'teki çalışmaları kaydında AK Parti Teşkilatını ziyaret etti. Seçim çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda AK gündem ele alındı, vatandaş talep ve beklentileri yönünde tespitler yapıldı. Milletvekili Aydemir toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, 'Gece gündüz demeden 14 Mayısta zafer bayrağını göndere çekmeye çalışan AK yüreklere şükran borcumuz var.' İfadesine yer verdi. - ERZURUM