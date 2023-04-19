AK Parti Milletvekili Aday Erdoğmuş, imam hatiplilerle bir araya geldi

Ak Parti 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Rasim Erdoğmuş, Bakırköy İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (BAKİMDER) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Ak Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Rasim Erdoğmuş, 14 Mayıs sürecinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Erdoğmuş, çalışmalar kapsamında kendisinin de mezun olduğu Bakırköy İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (BAKİMDER) tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programına katıldı. Bağcılar Halk Sarayı'nda düzenlenen programa Erdoğmuş'un yanı sıra Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve çok sayıda imam hatip mezunu katıldı.

İftar sonrası bir konuşma yapan Erdoğmuş, kendisinin de Bakırköy İmam Hatip Lisesi Mezunu olduğunu ifade ederek, "Bu seçimlerde partimiz, teşkilatımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan uygun gördü; yine bu bölgeden milletvekili adayı oldum. Asıl olan hadise davamıza, inancımıza, ülkemize, milletimize ve bu devlete hizmet etmek isteyen AK Parti'ye sahip çıkmaktır. 14 Mayıs bu milletin, ülkenin kazandığı gün olsun. 14 Mayıs bu milletin bu ümmetin kazandığı gün olsun. 14 Mayıs inşallah mazlum coğrafyanın kazandığı gün olsun. 14 Mayıs yeni Türkiye Yüzyılına güçlü bir yolculuğa çıktığımız günün başlangıcı olsun. Yeni ufuklara, yeni vizyonlara hazırlandığımız, yeni yolculuğa hazırlandığımız günün başlangıcı olsun. Karanlık günlerin bittiği inşallah, aydınlık geleceğin bizi aydınlattığı gün olsun. 14 Mayıs Amerika'nın, Avrupa başkentlerinin, İsrail'in Siyonist dünyanın bu ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenlerin sandığa gömüldüğü gün olsun. 14 Mayıs, kardeşliğimizin birliğimizin, birlikte kardeşlik iklimi oluşturmanın inşallah mihenk noktası olsun" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir yaptığı konuşmada, "Bu akşam güzel bir toplulukta güzel bir iftar sofrasında bir araya geldik. Her zaman Bağcılar Belediyesi olarak BAKİMDER'in yanında olduk. Bundan sonra da daha güçlü bir şekilde inşallah yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

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