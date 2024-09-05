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AK Parti Meclis Üyesi, otopark ücretini ödemeyince tartışma çıktı: "Ben meclis üyesiyim, otopark ücreti ödemem"

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İstanbul'da AK Parti Meclis Üyesi Nazif Tunç, otopark ücretini ödemek istemeyince güvenlik görevlisiyle tartışmaya başladı. Vatandaş kameralarına yansıyan görüntülerde Tunç'un, "Ben meclis üyesiyim, otopark ücreti ödemem" ifadeleri yer aldı.

Ak Parti Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Nazif Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesislerden çıkış yaparken otopark ücreti ödemek istemedi. İSPark ücretini ödemeden çıkış yapamayan Nazif Tunç, güvenlik görevlisiyle tartışma yaşadı. Tunç, güvenlik görevlisine: "Ben meclis üyesiyim, otopark ücreti ödemem." dedi.

"BU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN VERİLEN BİR HAK"

Ücret ödemeden çıkmak isteyen Tunç'a otopark görevlileri müsaade etmeyince, Tunç, "Ben meclis üyesiyim, otopark ücreti ödemek istemiyorum. Benim arabama idari işlem yapın, cezai işlem uygulayın. Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu bir hak bu" dedi.

Tartışma nedeniyle İSPark'a ait otoparkta uzun kuyruklar oluşurken güvenlik görevlisi çıkış kapısını açtı. Tunç, ücreti ödemeden otoparkı terk ederken o anlar kameralara yansıdı.

NAZİF TUNÇ KİMDİR

1979 yılında Malatya doğumlu Nazif Tunç, İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Tunç, 2017-2024 yılları arasında AKP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu süre boyunca Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüten Tunç, Hukukçular Derneği üyesi olup Bakırköy'de kendine ait ofiste serbest avukatlık yapıyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (9)

Vatan:

biz de vatandasiz bizim oyumuzla ordasiniz biz niye veriyoruz gerci mize müstahak

43
1
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Cry:

İyi de bu bilinen birşey. İBB meclis üyelerinin 2 araç plkasına isparklarda ücret ödemez. Bence haber değeri yok. İBB çalışanı İBB otoparkına para ödememiş. Haber değeri yok ya.

9
19
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MUSTAFA ALİ_5635:

HELAL OLSUN.BUNU HERŞEYDEN MUAF TUTUN.HESABINI ÖTEKİ TARAFA BIRAKIN.

19
2
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sedat :

Şu rezilliği yaşayıp arkamdaki insanlara da yaşatacağıma öyle bir hakkım olsa bile kullanmam otopark ücretini öderim. Gerçekten enteresan.

17
3
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veli İdi:

Faturasını il genel meclisine yollasaydın kral

14
2
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Ferhat Öztürk:

Bu uygulama buna has değilki. Adam hakkıysa uzatmaya gerek yok

6
6
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Ahmet AKGÜL:

fakirler bile ödüyor, senin üstünlüğün nedir?

11
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Emrah Aydin:

Başkalarını arkamda bekletip sorun çıkaracağıma öder faturamı alırım ve hakkı veren yerden tahsis ederim. Çok mu zor yoksa çok mu fakirsin?

9
1
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1gerceklerinsesi:

Hee gel bir de beni... Hed

9
1
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