AK Parti Marmaris İlçe Yönetimi ve Belediye Meclisi, Marmaris Belediyesinin çocuk parkını satışa çıkarmasını eleştirdi

Ak Parti Marmaris İlçe Yönetimi ve Belediye Meclis üyeleri, Marmaris Belediyesinin çocuk parkını satışa çıkartmasını basın açıklaması yaparak eleştirdi.

Sarıana Mahallesi'ndeki Marmaris Parkı'nda basın açıklaması yapan AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, belediyenin borçlarını ödeyebilmesi satış onayı aldığı çocuk parkının satışına izin vermeyeceklerini söyledi.

Satışa çıkarılacak çocuk parkının mahalleye de nefes aldırdığına değinen Gökmen, "Satılacak yerlerden biri de bu güzel park. Ancak Allah'ın izniyle buna izin vermeyeceğiz. Bu park, Sarıana Mahalle'mize nefes aldıran, çocukların, esnafın ve mahalle sakinlerinin faydalandığı, içinde çok güzel ağaçların olduğu harika bir çocuk parkı." dedi.

Gökmen, çevre gönüllüsü, Marmaris'i seven tüm duyarlı kişilere hangi siyasi görüşten olursa olsun, satışa tepki göstermesini istedi.

Marmaris halkının da satışa dur demesi gerektiğini aktaran Gökmen, şunları söyledi:

"Bu taşınmazların satılması gerçekten şart mı? Buradan Sayın Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye sesleniyorum: Lütfen bu parka kıymayın. Belediyeye gelir getirecek pek çok proje, etkinlik ve sponsorluk anlaşması yapılabilir. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa, bu konuda her zaman iletişime açığız. Yeter ki Marmaris'in çıkarına olsun."

Mahalle sakinleri de parkın satışının durdurulmasını talep etti.