AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Aravi'den yüzme havuzunun kapatılmasına tepki

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, Marmaris Belediyesine ait yüzme havuzunun kapatılmasının sporcuları mağdur ettiğini söyledi.

Aravi, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Marmaris Belediyesinin bünyesindeki spor tesisleri arasında yer alan yüzme havuzunun süresiz olarak kapatılmasına tepki gösterdi.

Kararın plansız olduğunu belirten Aravi, tesiste yaklaşık 200 lisanslı sporcunun faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Yüzme sporunda antrenman sürekliliğinin önemine dikkati çeken Aravi, şöyle konuştu:

"Önümüzde 10 gün sonra gerçekleştirilecek milli takım seçmeleri var. Yüzme, 3 gün ara verildiğinde sporcuyu çok daha geriye atan bir branş. Antrenörler, sporcuların performans kaybı yaşamaması için bayram tatillerinde dahi ara vermediklerini ifade ediyor. Marmaris'te Türkiye üçüncülüğü derecesi olan başarılı sporcularımız varken, milli takım seçmelerine günler kala bu tesisin kapatılması kabul edilemez. Belediye yönetiminin bu gençlerin geleceğini düşünmesi gerekirdi."

"Sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmıyor"

Marmaris Belediyesinin yönetim anlayışını eleştiren Aravi, şunları kaydetti:

"Göreve gelindiği günden bu yana yarını düşünmeyen, plansız işler yapan bir yönetimle karşı karşıyayız. 'Ben yaptım oldu' anlayışından vazgeçilmelidir. Marmaris bunu hak etmiyor. Mağdur olan sporcularımıza ve ailelerine geçmiş olsun diyoruz. Belediyenin bu yanlıştan bir an önce dönmesini bekliyoruz."

Aravi, konuya ilişkin çözüm odaklı çalışmaları sürdüreceklerini ve Marmaris'in yararına olacak her adımda inisiyatif alacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
