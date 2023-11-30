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AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'i ziyaret etti

30 Kasım 2023 16:17 Son Güncelleme: 16:19 Abone Ol

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti. Ziyarette kent merkezi ve ilçelerde devam eden eğitim projeleri ve yatırımları hakkında istişarelerde bulunuldu. Kılıç ve Alma, Bakan Tekin'e nazik kabulleri için teşekkür etti.