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AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'i ziyaret etti

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AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti. Ziyarette kent merkezi ve ilçelerde devam eden eğitim projeleri ve yatırımları hakkında istişarelerde bulunuldu. Kılıç ve Alma, Bakan Tekin'e nazik kabulleri için teşekkür etti.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'i ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM'de gerçekleşen görüşmede kent merkezi ve ilçelerde eğitim alanında devam eden proje ve yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Kılıç ve Alma, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e nazik kabulleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Politika

Milletvekili Yusuf Tekin Mardin Haberler

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