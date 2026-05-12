AK Parti Manisa İl Başkanı Turgut'tan gözaltına alınan Demirhan Gözaçan'a ilişkin açıklama

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'a ilişkin Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi.

Turgut, yazılı açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uşak Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ifadesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın gözaltına alınmasını dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Gözaçan hakkındaki soruşturmanın belediye faaliyetleriyle ilgili olmadığının vurgulandığını aktaran Turgut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kişiye belediye başkan danışmanlığı gibi önemli bir görev hangi kriterlere göre verilmiştir? Daha önce hem belediyede görev alıp hem de CHP il yönetiminde bulunmasıyla gündeme gelen bir isim olan Demirhan Gözaçan'ın hangi bilgi birikimiyle, hangi uzmanlığıyla, hangi liyakatiyle Manisa Büyükşehir Belediyesinde danışman yapıldığı kamuoyu adına ciddi bir merak konusudur. Yoksa uzmanlık alanı, başka belediye başkanlarıyla kurulan karanlık ilişkileri yürütmek, alınan-verilen hesaplarını takip etmek, süreçlerin organizasyonunu sağlamak mıdır? Şehrin milyarlarca liralık bütçesi, yatırımları ve yönetim süreçlerinde etkili olabilecek böylesine kritik bir makamın, ehliyet ve kabiliyetle mi, yoksa belli yakınlık ilişkileriyle mi şekillendiği sorusu bugün çok daha önemlidir. Mesele sadece bir soruşturma değil, kentin kimlere ve hangi anlayışa emanet edildiğidir."