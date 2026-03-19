AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci'den şehit ailelerine ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci şehit aileleriyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Tüfenkci, şehitlerin vatan uğruna gösterdiği fedakarlığa dikkat çekerek, "Şehitlerimiz bu vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda etti. Eğer bugün huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Onların bizlere emaneti olan kıymetli aileleri başımızın tacıdır" dedi.

Çanakkale Savaşı'na da değinen Tüfenkci, 18 Mart'ın Türk milletinin tarihindeki önemine işaret ederek, "18 Mart Çanakkale Zaferi; azmin, inancın ve vatan sevgisinin tarihe altın harflerle yazıldığı eşsiz bir destandır. Milletimiz, imkansız denileni başarmış ve 'Çanakkale geçilmez' sözünü tüm dünyaya kabul ettirmiştir" ifadelerini kullandı.

Şehitleri rahmet, minnet ve dualarla andıklarını dile getiren Tüfenkci, "Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyoruz. Mekanları cennet, makamları ali olsun" dedi.Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirten Tüfenkci, bu tür ziyaretlerin sadece belirli günlerle sınırlı olmadığını ifade ederek, devletin ve milletin şehit yakınlarına sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı.

Tüfenkci açıklamasının sonunda, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerimizin her daim yanındayız. Rabbim kıymetli ailelerimize sabır ve metanet ihsan eylesin" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

