AK Parti'li Zorlu: Türkiye'yi ateş çemberinden koruyan güçlü bir liderliğimiz var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, partisinin Pursaklar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Zorlu, "Türk dili konuşulan yerler bizim yürek ateşimiz, gönül atlasımızın birer parçası, Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluluk alanındadır. Bölgemizde ciddi bir kaos ve savaş yaşanıyor. Kuzeyimizde, güneyimizde bir ateş çemberini adeta andıran gelişmeler yaşanıyor. Ama baktığımızda Türkiye'yi farklı kılan çok önemli bir özelliği var. Bu ateş çemberinin 86 milyon yurttaşımıza sıçramaması için çaba sarf eden bir yönetim anlayışı, bir devlet duruşu ve en önemlisi güçlü bir liderliğimiz var. Bakın doğumunun 690'ıncı yılında andığımız Emir Timur büyük devlet adamı ve komutan diyor ki; 'Liderlik, en tehlikeli zamanlarda sabredebilmektir.' Cumhurbaşkanımızın duruşu böyle bir duruştur; irade, cesaret, sabır ve güçlü Türkiye'yi idealidir. Bakın Antalya Diplomasi Forumu'nun gerçekleştirdik ki artık Türkiye'de değil sadece bölgesinde ve dünyada bir marka haline geldi. Burada 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı onlarca ülkenin önemli temsilcileri bir aradaydı. ve bu forumun en önemli neticelerinden biri Türkiye'nin güven duyulan bir ülke olarak barış ve çözüm arayışlarının merkezi haline gelmiş olmasıdır. ve burada 'orta koridor' diye bir kavram öne çıktı. Nedir bu orta koridor? Bu Çin sınırından başlayarak bugün Türk devletlerinin güzergahında yer alan Orta Asya'dan Hazar Denizi'nden Kafkaslara, oradan Türkiye üzerinden Avrupa içlerine ve uzaklara doğru giden büyük bir ticaret köprüsü. Yaklaşık 600 milyar dolarlık bir ticaretten bahsediyoruz. Bir yandan modern ipek yolu dediğimiz bu sahayı yeniden hayata geçirmeye çalışan bir irade bir yandan güneyinde Hicaz Demiryolu'nu yeniden inşa için bir irade ortaya koyan güçlü bir devlet anlayışını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ara buluculuk mekanizmasıyla dünyaya kazandırdığı o marka değeri bile yaşadığımız yüzyılda bizlere ve bölgemize nefes aldıran, evimizde güven ve huzur içerisinde yaşayabilmemizi sağlayan en önemli doktrinden biri haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN BAŞARILARIYLA UĞRAŞIYORLAR'

Zorlu, "Ana muhalefete bakıyorsunuz; 23 Nisan günü bu ülkenin evlatlarına sırtlarını döndüler. Ne için dönüyorlar? Mehter varmış. Bazı şuursuzlarda hatta işi ileriye götürüyor diyor ki; 'Yahu bu mehter Türk'ün değil Osmanlı'nın.' Yahu böyle bir şuursuzluk olabilir mi? Bakın buradan bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Göktürkler de bizimdir, Selçuklular da bizimdir, Osmanlı da bizimdir, Ali Şir Nevai de bizimdir. Hepsi tarihimizin birer parçasıdır. Bu şuursuzluk neden gerçekleşiyor? Yolsuzluk dosyaları, Uşak'taki bu rezalet şaibeler şimdi bir de son dönemde 'kılıç artığı' diye bir tartışma başlattılar kendi içlerinde. Bu sadece içlerinde yaşanan tartışmalar. Çünkü gölgelemeye çalışıyorlar, bastırmaya çalışıyorlar. Ülkenin meseleleriyle ilgili son dönemde bir tane elle tutulur bir ifade ve öneri gördünüz mü? Göremezsiniz. Ama içeriği bırakın şimdi bakın Türkiye'nin başarılarıyla uğraşıyorlar. Bunlar demedi mi? Biz füzelerimizi test ederken uzak denizlerde balıklar ürküyor yapmayın diye. Sonra Türkiye'nin yüz akı olmuş SİHA ve İHA teknolojisiyle dalga geçmeye kalktılar. 'Kaan nerede' diye sordular. Yakında uçacak. Hepiniz göreceksiniz ve mahkum olacaksınız bu duruş karşısında" diye konuştu.

'HAVALİMANI METRO İNŞAATINA 2026 SONUNA KADAR BAŞLAYACAĞIZ'

Zorlu, Ankara'ya yapılması planlanan havalimanı metrosuna değinerek, "Pursaklar biliyorsunuz havalimanı yolunda. ve bir metro projemiz söz konusu. Buraya gelmeden önce Ulaştırma Bakanımızla bir görüşme gerçekleştirdim. Sizlere çok selamları var. Buradan bu müjdeyi de vermek istiyorum. İnşallah havalimanı metro inşaatımızın ihalesi önümüzdeki ay yapılacak, yeri tespit edilecek ve 2026 sonuna kadar da inşaatına hep birlikte başlayacağız. ve Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğiyle bu hat üzerinden önce Türk dünyası ve bütün dünya ülkelerinden uçuşları da Ankara'mızdan yapmayı inşallah Allah bize nasip eder. Yolumuz zor ve çetindir çünkü hedeflerimiz büyüktür" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı