AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: Dünyanın karşısında bir İsrail belası var

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Dünyanın karşısında bir İsrail belası var. Dünyanın bildiği bütün metotlar, yöntemler hukukun ve o yüce kurumların oluşturduğu hava kifayetsiz kalıyor" dedi.

Özlem Zengin, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında partisinin Adana İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada düzenlenen basın toplantısına farklı illerden çok sayıda milletvekili de katıldı. Kentte ilçe ilçe gezeceklerini belirten Özlem Zengin, "Siyasetin akışı içerisinde hayat gibi pek çok problem oluyor. Siyaset aslında bir problem çözme yoludur. Türkiye'de de dünyada da şehrimizde de her güne uyandığımızda yeni bir problemle uyanıyoruz. Bu problemleri tek tek çözerek her birinde de aslında insanımızın onayını alarak biz bugünlere geldik. Bugün de böyle. Bizim en önemli yaptığımız işlerden bir tanesi hakiki dinleme yapmaktır. Bu dinlemelerle biz yeni şeyleri duyuyoruz. Bizden ne bekleniyor, hangi yöntemle bekleniyor. Çünkü sizler de şahitsiniz, bizler de 20 yılı aşkın süredir siyasetin içinde olan insanlar olarak şahidiz; siyaset yapma metodu değişti, değişiyor. Siyasetle alakalı artık kendimizi anlatma yöntemleri değişiyor. Seçmenimizin bizden beklentileri değişiyor. Bunu anlamak, ona uygun olarak kendimizi her daim dinamik ve yeni tutabilmek o hakiki dinlemeyi iyi yapmakla alakalıdır" dedi.

'BU KOMİSYONU FEVKALADE ÖNEMSİYORUZ'

Şehit aileleri ile de bir araya geleceklerini belirten Özlem Zengin, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Zengin, "Dünyanın karşısında bir İsrail belası var. Dünyanın bildiği bütün metotlar, yöntemler hukukun ve o yüce kurumların oluşturduğu hava kifayetsiz kalıyor. İşte tüm bunların olduğu yerde, Filistin'de, Gazze'de insanların o kadar ızdırap çektiği, binlerce insanın katledildiği bir ortamda, her şeyden öte dünyanın temel bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu görüyorsunuz. Başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği 'Dünya beşten büyüktür' kavramının geçen süreçte nasıl hakikat olduğunu görüyoruz. Tüm bunlar olurken, memleketimizin içerisinde de çözmemiz gereken sorunlar var. En önemlisi de TBMM'de bir komisyon kuruldu. Bu komisyonu fevkalade önemsiyoruz. Çünkü Genel Kurul'da bir konuyu sakince konuşabilmek çok zordur" diye konuştu.