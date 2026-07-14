Nazım'ın 'Davet'ini 15 Temmuz'a besteledi

AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci ve söz yazarı Yücel Arzen Hacıoğulları, Nazım Hikmet Ran'ın "Davet" şiirini FETÖ'nün darbe girişiminin 10'uncu yılı nedeniyle besteleyerek seslendirdi.

Hacıoğulları, yeni bestesini ve klibi sosyal medya hesabından, "Karakteri Bağımsızlık olan Türk Milletine - 15 Temmuz'a, Davet" ifadeleriyle paylaştı.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hacıoğulları, bestesini "Türk milletine ve onun büyük zaferi 15 Temmuz'a armağan ettiğini" söyledi.

Şarkısının adının, " 15 Temmuz'a Davet" olduğunu anlatan Hacıoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Beste yapmak demek, şiirin, kelimelerin ruhuna üflemek demektir aslında. Bu şarkı, şarkı olmanın yanı sıra aynı zamanda bir ses enstalasyonudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'gelin bin yıldır birlikte yazdığımız Türkiye kitabını yeniden okuyalım' teklifi üzerine yaptığım bir şarkıdır. 'Türkiye kitabı' metaforu çok ciddiye alınmalıdır, Türkiye kitabının her bir sayfası ayrı bir renkle tezhip edilmiştir. Ayrı dillerle, ayrı renklerle, ayrı çizgilerle rengarenk yazdığımız bir kitaptır Türkiye kitabı. Şimdi onu yeniden 'ikra' diye okumaya başlayacağız inşallah. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Lazca hep beraber 'ikra' deyip başlayacağız."

Şarkısında FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine büyük bir gönderme olduğunun altını çizen Hacıoğulları, şöyle konuştu:

"Çünkü Nazım, 'kapansın el kapıları, bir daha açılmasın' diyerek, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milleti için söylediği, 'bağımsızlık benim karakterimdir' dediği yere de bir gönderme var. 'Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın.' Bunu kimden ister insan, kimden diler? Elbette Rabbinden, Yaradan'dan. Ben de orayı korkusuzca İstanbul cami müziğimizin müzikal klişeleriyle okudum nihavend makamında."

Nazım Hikmet'in şiirinde, "Dörtnala gelip Uzak Asya'dan" ifadesini bestesinde, "Türkistan" şeklinde değiştirdiğini aktaran Hacıoğulları, "Bu cüreti bestecilik makamının bana verdiği özgüvenle yaptım. Bir şiirin üzerinde değişiklik hakkı yapmaktır bestecilik. Bir şiirin anlamını bükmektir bestecilik." değerlendirmesinde bulundu.

Hacıoğulları, şiirdeki, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine" mısralarını bestesinde Kürtçe ve Arapça dillerinde de okuttuğunu belirtti.