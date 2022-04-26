AK Parti'li Yılmaz: Cumhurbaşkanımızı kimse tehdit edemez

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Yılmaz, "Milletimizin desteğini ve hayır duasını alan Cumhurbaşkanımızı hiç kimse tehdit edemez. Bu milli iradeyi yok saymaktır. Özlemini duyduğunuz vesayetçi eski Türkiye yok artık" dedi.

AK Parti'li Zeynep Gül Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yakın dönem tarihi açısından kritik süreçlerden biri olarak gösterilen gezi kalkışmasının başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda zarara neden olduğunu kaydetti. Gezi Parkı'nda başlayan ve ülkenin birçok yerinde geniş çaplı bir kaos ortamı oluşturan eylemlerin doğrudan maliyetinin 1,4 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise 100'lerce milyar doları bulduğunu kaydeden Yılmaz, gezi kalkışmasını 'ihanet' olarak nitelendirdi.

"20 yıldır vesayetten hesap soran, terör örgütlerinin inlerine giren, emperyalizmin kirli planlarını bozan, tehditlere boyun eğmeyen Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Her daim milletimizin desteğini ve hayır duasını alan Cumhurbaşkanımızı hiç kimse tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanımızı tehdit etmek, Türkiye'yi tehdit etmektir, milli iradeyi yok saymaktır. Demokrasiyi kabullenin artık. Özlemini duyduğunuz vesayetçi eski Türkiye yok artık."