Haberler

AK Parti'li Yenişehirlioğlu ve Akkal'dan Manisa'daki bir muhtarın sosyal medyadaki paylaşımına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa'daki bir muhtarın sosyal medyadaki paylaşımına tepki gösterdi.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa'daki bir muhtarın sosyal medyadaki paylaşımına tepki gösterdi.

Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, muhtarın AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'a yönelik ifadelerini kabul edilemez bulduğunu ve kınadığını belirtti.

Siyasetin karşılıklı saygı ve nezaket çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Yenişehirlioğlu, halkın oylarıyla seçilmiş bir milletvekiline gösterilecek saygının, doğrudan millet iradesine duyulan saygının bir gereği olduğunu kaydetti.

Yenişehirlioğlu, "Seviyesizliği basiret ile, saldırganlığı sükunet ile, fitneyi feraset ile, her türlü ayrışmayı birlik ve beraberliğimizin gücüyle yeneceğiz. Bu vesileyle yerel yönetimde görev alan bir kamu temsilcisinin sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin, ayrıştırıcı dilden kaçınarak toplumsal nezakete uygun davranmasının temel bir zorunluluk olduğunu ifade ediyor, milletvekilimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Akkal da yazılı açıklamasında, kullanılan ifadeleri "yakışıksız" ve "çirkin" olarak nitelendirdi.

Siyasette görüş ayrılığı ve eleştirinin olabileceğini dile getiren Akkal, şunları kaydetti:

"Ama nezaketin kaybolduğu yerde mesele de kaybolur. Kamu görevi üstlenen herkesin, temsil ettiği makamın sorumluluğuyla hareket etmesi esastır. Murat Baybatur vekilimizin yanındayız."

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Aykut Büyüktaş ise söz konusu ifadelerin muhtarlık makamının vakarını zedelediğini, gerekli hukuki ve idari süreçlerin takipçisi olacaklarını belirtti.

Kaynak: AA
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli

Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: Bir an önce hayata geçmeli
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in 'Hesap verecekler' çıkışına AK Parti'den çok sert tepki

Özel'in Üsküdar'da sarf ettiği cümleye AK Parti'den çok sert tepki
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü! İkisi de hayatını kaybetti

15. kattan kendini boşluğa bıraktı! Korkunç tesadüf 2 can aldı
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar

Trump köşeye sıkıştı! Terlikleriyle savaşıp haritayı değiştirdiler
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi

Savcılık paylaşımların peşine düştü! Kimlikleri tek tek belirlenecek
AfD'li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz

Seçimi kazanıp silaha sarıldı: Hepsini zorla ülkemizden atacağız
İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı

Lüks otomobil bu hale geldi! Sürücü ağır yaralı
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti

"Kimse bu parayı vermez" denildi, telefonun stokları 2 dakikada bitti