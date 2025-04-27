AK Parti'li Yazıcı'dan, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin açıklama Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Siyasetinin temeline millet iradesini yerleştiren Ak Parti, milletimizden aldığı güçle, milletimizin hukukunu çiğnetmeden 27 Nisan darbe teşebbüsünü geri püskürtmüş, bildiri metnini buruşturup atmıştır." ifadesini kullandı.

Yazıcı, sosyal medya hesabından, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin çok partili siyasal hayatının 2000'li yıllara kadar olan kısmının darbeler, cuntalar ve vesayet lekeleriyle dolu olduğunu anımsatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Siyasi tarihimizde, milletin hukukunu korumak üzere milletten yetki alarak görev üstlenmiş kadroların dağınıklığı ve dirençsizliği nedeniyle maalesef millet iradesi devre dışı kalmış, koruyup kollama gerekçesiyle yapılan darbeler yüzünden millet her alanda büyük kayıplara düçar hale getirilmiştir. Demokrasiyi hazmedemeyen vesayetçi unsurları, 27 Nisan e-muhtırası ile de doğrudan millet iradesini ve gücünü milletten alan AK Parti hükümetini hedef almıştır. Bu girişim, her şeyden önce milletimizin hukukunu ve iradesini yok sayan antidemokratik bir girişim olarak tarihe geçmiştir.

Biz, milletin hukukunu korumak, insanımızın önündeki sosyoekonomik engelleri ortadan kaldırmak, ekmeğini büyütmek, hayat standardını yükseltmek için Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bir araya gelmiş 'erdemli kadrolar' olarak, egemenliğin yegane sahibi millet iradesine yönelik teşebbüs karşısında tereddüt etmeden, milletten yana tavır almış, milletin hukukunu devre dışı bırakmayı hedefleyen darbe teşebbüsüne karşı dik durarak, kararlı tavrını hiçbir duraksamaya mahal vermeksizin ortaya koymuş bir kadroyuz."

"Çok partili siyasi tarihimizde bu duruş ilktir"

AK Parti'nin, hukuksuzluk ve darbe heveslileri karşısında hiçbir tereddüt yaşamadığının, meydanı cunta zihniyetine ve destekçilerine bırakmadığının, milletin egemenlik hakkından yana dimdik durduğunun altını çizen Yazıcı, cunta sicili kabarık olanların hizalandığı yerin yine milletin yanı olmadığını, cuntacıların ve muhtıranın alkışlayanı olduğunu dile getirdi.

Siyasi tarihte ilk darbe önleyen partinin Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde dik durarak darbeye geçit vermeyen AK Parti olduğunu hatırlatan Yazıcı, şunları paylaştı:

"Siyasetinin temeline millet iradesini yerleştiren AK Parti, milletimizden aldığı güçle, milletimizin hukukunu çiğnetmeden 27 Nisan darbe teşebbüsünü geri püskürtmüş, bildiri metnini buruşturup atmıştır. Bu perspektifle ele alındığında AK Parti'nin, 27 Nisan e-muhtıraya karşı duruşunun siyasal okunuşu vardır. İlkesel olarak darbelere karşı politik duruş geliştiren AK Parti, siyasi pratiğinde de bunu net ve kararlı bir şekilde göstermiştir. AK Parti, liderinin öncülüğünde hep birlikte milletin hukukuna sahip çıkarak dik durmuş, darbeyi önlemiştir. Çok partili siyasi tarihimizde bu duruş ilktir ve çok kıymetlidir. Aziz milletimiz, darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen ilk seçimde AK Parti'ye güçlü desteğini yineleyerek, yeniden yetkilendirmiş, demokrasi düşmanlarına, vesayet odaklarına ve cunta zihniyetine en güçlü cevabı vermiştir."