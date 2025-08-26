AK Parti'li Vekil Adem Korkmaz, MAKÜ'ye Öğrenci Olarak Döndü

Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olarak rektörlüğünü yaptığı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Tarih bölümüne yerleşti. Korkmaz, gençlerle birlikte öğrenim görmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.

Ak Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, girdiği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda, 2 dönem rektörlüğünü yaptığı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin (MAKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne yerleşti.

Ak Parti'li Korkmaz'ın, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne birincilikle yerleştiği öğrenildi. 2 dönem rektörlüğünü yaptığı ve 8 yıl boyunca yönettiği üniversiteye bu kez öğrenci olarak dönecek Korkmaz, "Bugüne kadar birçok diplomaya imza attım, şimdi sıra kendi öğrencilik yolculuğuma geldi. Gurur duyduğum üniversitemde başarılı bir eğitim süreci geçirerek, MAKÜ'lü bir öğrenci olarak mezun olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitimin yaşının olmadığını belirten Korkmaz, "Genç kardeşlerimle aynı sıralarda buluşmak benim için bambaşka bir heyecan. Bugün sadece kendi adıma değil, üniversite hayatına adım atan tüm evlatlarımız adına da gurur duyuyorum. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyor, Burdur'umuzun gururu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini tercih eden gençlerimize de şimdiden hoş geldiniz diyorum." değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
