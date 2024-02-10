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AK Parti'nin Niğde ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı

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AK Parti, Niğde ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, partinin Türkiye Yüzyılı vizyonunu ve başarılarını vurgulayarak, milletin desteğiyle Türkiye'nin en büyük eserlerini hayata geçirdiklerini belirtti. Konuşmaların ardından ilçe ve belde belediye başkan adayları da tanıtıldı.

Ak Parti'nin Niğde ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin kurulduğundan beri milletle hiçbir an bağlantısını koparmadığını söyledi.

Milletin 22 yıldır liderine, demokrasisine, davasına sahip çıktığını belirten Uygur, ilk günkü aşk ve heyecanla 31 Mart akşamı Türkiye'nin 81 ilinde sandığa mührünü vurmak için hazır beklediğini anlattı.

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı vizyonunu ortaya koyduğunu ve cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlelerini, yeniliklerini, icraatlarını hayata geçirdiklerine işaret eden Uygur, şunları kaydetti:

"Bunları, vesayet odaklarının bütün baskılarına rağmen hayata geçirdik. Ülkemizdeki o yurt dışı uzantılı birtakım karanlık mihrakların bütün tuzaklarına, kumpaslarına rağmen hayata geçirdik. Partimize açılan kapatma davasına rağmen geçirdik. 27 Nisan e-muhtıraya rağmen geçirdik. 17-25 Aralık kumpaslarına rağmen geçirdik. 15 Temmuz'daki hain işgal girişimine rağmen geçirdik. Sizlerin desteğiyle, sizlerin vatanına, milletine kazanımlarına, liderine ve sayın cumhurbaşkanımıza sahip çıkması sayesinde Türkiye tarihinin en büyük eserlerini, hizmetlerini milletimizle hemhal olarak milletimizin gönlüne girerek bir bir hayata geçirdik."

Uygur, milletin desteğiyle 14 ve 28 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının ardına kadar açıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"22 yıllık müktesebatımızla açtık. Teröre rağmen terörü kaynağında kurutup bir zamanlar terörle anılan Gabar Dağı'ndaki petrolümüzle açtık. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazımızı açtık. Savunma sanayimizdeki yüzde 80'lik yerlilik, millilik oranıyla açtık. Sağlık, ulaşım, eğitim alanındaki dev eserlerimizle, hizmetlerimizle açtık. Yerli milli otomobilimiz TOGG'umuzla açtık. 31 Mart akşamı sizlerin desteğiyle bütün şehirlerimizi, Niğde'mizi Türkiye Yüzyılı şehri yapmak için yine Niğde'de bütün Türkiye'de yeni bir destan yazmak için hazırız, kararlıyız. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı zafer Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizim olacak."

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

Uygur, AK Parti'nin ilçelerdeki belediye başkan adaylarının Bor'da Serkan Baran, Altunhisar'da Neşet Doygun, Çamardı'da Ali Pınar, Çiftlik'te Serkan Güzel ve Ulukışla'da Ali Uğurlu, beldelerden Karakapı'da Kamil Demiralp, Keçikalesi'nde Şamma Öztürk, Bahçeli'de Serdal Altunkaynak, Çukurkuyu'da Ali Soylugan, Kemerhisar'da Yusuf Kurt, Azatlı'da Muhterem Demir, Bozköy'de Ümit Soylu, Divarlı'da Rüstem Cullaz, Aktaş'ta Okan Çamur, Alay'da Safa Erol, Bağlama'da Fazlı Battal, Değirmenli'de Yıldıray Tok, Dündarlı'da Mustafa Kamar, Edikli'de Ercan Şayhan, Gümüşler'de Bayram Uzun, Hacıabdullah'da Babaoğlan Altun, Karaatlı'da Emin Yılmaz, Kiledere'de İsmail Tereci, Konaklı'da Ünal Topal, Orhanlı'da Şükrü Özdemir, Sazlıca'da Musa Günay, Yeşilgölcük'te Nurettin Yurtsever, Yıldıztepe'de Hüseyin Alp olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA / Politika

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