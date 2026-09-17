Haberler

AK Parti'li Usta: 'Terörsüz Türkiye', Türkiye’nin en önemli süreçlerinden

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti'li Usta: 'Terörsüz Türkiye', Türkiye’nin en önemli süreçlerinden
Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, "Yaklaşık 1-1,5 yıldır sürdürülen önemli bir sürecin içerisindeyiz.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, "Yaklaşık 1-1,5 yıldır sürdürülen önemli bir sürecin içerisindeyiz. 'Terörsüz Türkiye' aslında, Türkiye tarihinin en önemli, en kilit süreçlerinden bir tanesi" dedi.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Kırıkkale'ye geldi. Kentte partililer ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Usta, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Programa, milletvekilleri, AK Parti Kırıkkale teşkilatı üyeleri ve partililer yer aldı. Leyla Şahin Usta, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Yaklaşık 1-1,5 yıldır sürdürülen önemli bir sürecin içerisindeyiz. 'Terörsüz Türkiye' aslında, Türkiye tarihinin en önemli, en kilit süreçlerinden bir tanesi. Bugüne de kolay gelmedik. Daha önce yapılan çalışmalar, daha önce denenen süreçlerin sayesinde bugün 'Terörsüz Türkiye' olarak bu başarıya ulaştık. 467 oy ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o gece hepimiz oyumuzu vererek hem tarihi bir ana hem şahitlik ettik hem de oylarımızı vererek Türkiye'nin geleceğine dair önemli bir kanunu hayata geçirdik. Bu kanunla ilgili olarak birilerinin siyasi pirim yapmaya çalıştığını, birilerinin kendine nemalar çıkartmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Ama şunu açık ve net söyleyelim, bu çalışma Türkiye'nin geleceği için 'Terörsüz Türkiye' ve terörsüz bölge için yapılmış bir çalışmadır" diye konuştu.

'AF SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Devletin hiçbir örgütle pazarlık yapmadığını ifade eden Usta, "Buradaki temel prensibimiz ülkemizin ve bölgemizin geleceğini tamamıyla güvenli, istikrarlı ve savaşların bittiği bir bölge haline getirmektir. Türkiye'de teröre dair bir sorunumuz yok ama bölgemiz çok heyecanlı, çok sıcak gelişmelerin yaşandığı bir bölge. Bölgeyi de terörsüz hale getirebilmek için bizim sınırlarımızda kurulmaya çalışılan terör devletinin engellenmesi için büyük mücadele verdik. Bu mücadelede bir üst aşamaya gelmiş durumdayız. Bugün bu noktaya geldiysek bu ülke için canını veren şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde oldu. Daha fazla onların üzülmemesi, hiçbir evladımızın burnunun dahi kanamaması için hem bölgemizde hem de ülkemizdeki bu önemli süreci baltalamaya çalışanlara fırsat veremeyeceğiz. Burada genel bir af yok. Bunu kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Burada yaptığımız iş tamamıyla teröre bulaşmamış kişilerin 'Terörsüz Türkiye' kapsamında yeniden hayata kazandırılmasıyla ilgili bir çalışmadır. Terör örgütünün başındaki kişi ile ilgili de hiçbir af söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı

Türkiye'de tarihi eşik! Tabeladaki rakam ilk kez bu seviyeyi görüyor
Kadir İnanır'ın vasiyet davası ertelendi! Yeğeni Levent İnanır'dan dikkat çeken sözler

Yeğeninden Kadir İnanır'la ilgili ortalığı karıştıracak sözler

Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı

Ayasofya'nın altındaki gizli dünya! Tamı tamına 9 kilometre
Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku

Resmi açıklama geldi! Leroy Sane kadro dışı

MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! 'Müsamaha göstermeyeceğiz'

MSB'den komşuya son uyarı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan

Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi
Odun toplamaya gitmişlerdi! Konya'da 2 gündür kayıp olan yaşlı çift ormanda sağ bulundu

2 gündür haber alınamıyordu! Yaşlı çift ormanda böyle bulundu
13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı

Sapığa bak sen! Kız çocuğuyla buluşmak için eve girdi, olanlar oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak

Beştepe seçim için en net tarihi verdi: Erdoğan son kez aday olacak
THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı

THY Kadın Voleybol Takımı'na vize engeli! Turnuvadan çekildiler