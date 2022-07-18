AK PARTİ'Lİ TURAN ÇALIŞANLARI TEHDİT ETMEK, BÜYÜK ACİZLİKTİR

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanı hakkındaki sözlerine tepki göstererek, Bizimle kavga edin, bizimle siyasi savaş yapın; ama çalışanları tehdit etmek, büyük acizliktir dedi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki 38'inci Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinliklerine; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, kurum müdürleri, muhtarlar, denizciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Çanakkale'nin tarih, turizm ve tarım şehri olmasının yanında 671 kilometrelik kıyı şeridiyle önemli balıkçılık şehri olduğunu belirten AK Parti'li Turan, kentin her bir ilçe ve beldesine hizmet etmenin kendileri için büyük onur olduğunu söyledi. Turan, Karabiga'nın eylül ayında doğal gaza kavuşacağını ve yazlık belde olmaktan çıkacağını belirtti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercümanı hakkındaki sözlerine de tepki gösteren AK Parti'li Turan, Devlet- millet omuz omuza her zorluğu aşarız. 15 Temmuz'u daha geçtiğimiz gün hatırladık, şehitlerimizi yad ettik. Devlet ve millet hep beraber ne çok oyun bozacağımızı gördük. Bakmayın birileri iftira atacak, birileri FETÖ'nün ekmeğine yağ sürecek, 'tiyatro' diyecek, 'kontrollü darbe' diyecek; kim ne derse desin. ama bu meydandan haykırıyorum ki tüm dünyaya demokrasi nasıl korunur, kollanır, lideriyle milletiyle nasıl dik durulur, nasıl yol yürünür; göstermiş olduk. Yanlış yapanlara izin vermeden, fırsat vermeden asla bir daha bu ülkede demokrasinin kesintiye uğramayacağı bir dönemi başlatmış olduk. 15 Temmuz şehitlerimizi anarken darbe girişimini, terör örgütlerini lanetlerken törenlerimiz varken, maalesef birileri Cumhurbaşkanı'mızın yanındaki tercümanlara, çalışanlara laf atacak kadar devlet adabından ne kadar uzak olduklarını göstermiş oldular. Bizimle kavga edin, bizimle siyasi savaş yapın; ama çalışanları tehdit etmek, büyük bir acizliktir. Bunu yapmayın. Bu meydandan söylüyorum; gelin bizimle savaşın, siyasi polemik yapın, kavga yapın; ama bu memleketin birliğine, beraberliğine, dirliğine zarar verecek, terör örgütlerini sevindirecek adımlar atmayın diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Politika