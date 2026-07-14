Haberler

Saygılı: 15 Temmuz birlikte engel tanımadığımızı gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında yayımladığı mesajda, milletin iradesine sahip çıkarak birlikte her engelin aşılabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında verilen mücadelenin, birlik olunduğunda aşılmayacak hiçbir engelin olmadığını tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Saygılı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda FETÖ'nün hain kalkışmasının üzerinden 10 yıl geçtiğini kaydetti.

Milli iradenin önemine değinen Saygılı, "Milletin iradesine, bağımsızlığına ve anayasal düzenine yönelen hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletin cesareti, feraseti ve sarsılmaz kararlılığı sayesinde bertaraf edilerek tarihe bir demokrasi destanı olarak geçmiştir. O gece yalnızca bir darbe girişimi engellenmedi, milletin özgürlüğüne, devletin bekasına ve geleceğine sahip çıkma iradesi tüm dünyaya ilan edildi." ifadelerini kullandı.

Saygılı, İzmir'in Milli Mücadele'de olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de demokrasinin, milli iradenin ve bağımsızlığın yanında yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hangi siyasi görüşten olursa olsun, bu şehrin insanı ortak bir vicdanda buluşmuş, vatanına ve geleceğine sahip çıkarak hainlere geçit vermemiştir. O gece verilen mücadele, birlik olunduğunda aşılmayacak hiçbir engelin olmadığını tüm dünyaya göstermiştir."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı

Parti grubuna damga vuran çıkış: Tehdit ortadan kalkmadı

Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar

Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
Görüntü Türkiye'den! Kimseye aldırmadan yol kenarında cinsel ilişkiye girdiler

Kimseye aldırmadan yol kenarında cinsel ilişkiye girdiler
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları

Soruşturmadan ilk detaylar! Bakan Gürlek o örgütü işaret etti

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Zararın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim

Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti